Минобороны: система ПВО Москвы доказала свою эффективность

Министерство обороны заявило, что система противовоздушной обороны Москвы и Центрального промышленного района доказала свою эффективность в ходе проверки ВКС, передает "Мир 24" со ссылкой на ведомство.

Во время учений войска перехватили и уничтожили более 150 воздушных целей условного противника, в том числе истребителей, БПЛА и крылатых ракет.

В маневрах участвовали самолеты оперативно-тактической, дальней и военно-транспортной авиации, боевые и транспортные вертолеты, а также зенитные ракетные комплексы и мобильные радиолокационные станции.

Во время проверки авиация перебазировалась на оперативные аэродромы, откуда выполняла полеты для преодоления системы ПВО. Подразделения противовоздушной обороны, в свою очередь, отрабатывали марш, заступление на боевое дежурство, обнаружение, сопровождение и условное уничтожение целей.

Всего к учениям привлекались около 45 тысяч военнослужащих, а также 1,7 тысячи единиц вооружения и военной техники.