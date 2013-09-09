От "петли Нестерова" до "кобры Пугачева": высшему пилотажу 100 лет

Фото: M24.ru

В начале развития авиации о поведении самолета в воздухе знали очень мало, поэтому специалисты и летчики искали пути, как не разбиться при взлете, посадке и в момент полета.

И если авиаконструкторы делали самолеты как можно более устойчивыми и безопасными, то некоторые пилоты полагались на мастерство управления самолетом.

Сто лет назад, 9 сентября 1913 года, российский военный летчик Петр Нестеров, имея в запасе только расчеты на бумаге, выполнил в воздухе замкнутую петлю. Этим он положил начало использованию подъемной силы крыла для маневра.

В день столетия первой фигуры высшего пилотажа сетевое издание M24.ru узнало, что еще самолеты могут вытворять в воздухе.

Не секрет, что воздушные кульбиты – это не только восхищение зрителей и демонстрация возможностей авиатехники, но и способ победить противника в воздушном бою.

Так, для превосходства в воздухе военные летчики имеют в своем арсенале боевой разворот – поворот на 180 градусов с набором высоты и переворот Иммельмана - полупетля, которая заканчивается половиной элемента "бочка". Эти фигуры пилоты изучают в летных училищах.

Однако есть элементы, которым "не учат в школе" и которые не применяют на поле боя, выполнить их могут далеко не все самолеты. Выполняя их, пилот испытывает перегрузки от -3 до +12 единиц, что сравнимо с перегрузкой парашютиста в момент раскрытия купола.

Например, "колокол". Самолет круто набирает скорость, а потом на некоторое время "замирает" в воздухе. Затем машина начинает падать с отклонением корпуса в ту или другую сторону, что напоминает колокол. Выполнение такой фигуры очень опасно ввиду того, что есть большой риск сорваться в неуправляемый "штопор".

Главное преимущество летчика, умеющего это делать, – на какое-то время его теряют из виду радары, реагирующие только на движущуюся цель.

Еще более опасным маневром как для противника, так и для самого пилота является "кобра Пугачева". Летчик на скорости резко задирает нос самолета, до небольшого опрокидывания назад, но при этом машина сохраняет направление полета. Затем самолет возвращается в нормальное положение.

Свое название фигура получила по сходству со змеей, которая резко поднимает голову, готовясь к атаке. Фамилия в трюке – не придумавшего фигуру (им был Игорь Волк), а впервые выполнившего ее на публике (Виктор Пугачев).

Главная опасность для пилота – перед выполнением этого элемента необходимо отключать систему продольной устойчивости. Противник самолета, делающего "кобру", рискует резко потерять его из виду – "в боевой стойке" крылатая машина попросту тормозит, пропуская вперед преследующий истребитель.

Но есть трюк, который в настоящее могут выполнить только два российских самолета: "чакра Фролова". Чтобы ее выполнить, необходимо сделать "мертвую петлю", но очень малого радиуса – самолет на малой скорости оборачивается практически вокруг своего хвоста.

Это можно сделать только на самолетах с изменяемым вектором тяги, т.е. возможностью отклонить реактивную струю двигателя от оси самолета.

Основное боевое применение "чакры" – внезапная атака противника, "повисшего на хвосте". Кроме того, выполняющий эту фигуру самолет может пропасть с радара вражеской ракеты.

Названа она была за свою схожесть с индийским метательным оружием – чакрой, или отточенным по краю металлическим диском (выполняющий фигуру самолет описывает круг, при котором его нос всегда направлен от центра).

Выполнять "чакру" могут только российские Су-30МК и МиГ-29ОВТ, сверхманевренные самолеты других стран разрабатываются авиаконструкторами.

