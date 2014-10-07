Пилотов четырех самолетов пытались ослепить лазером у аэропорта Внуково

Фото: ТАСС/Марина Лысцева

В ночь на 7 октября в аэропорту Внуково неизвестные пытались ослепить лазером пилотов четырех самолетов, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в диспетчерской службе аэропорта.

Хулиганы предприняли попытки ослепления пилотов около полуночи. Предполагается, что все лазерные лучи исходили из одной точки, которая располагалась приблизительно в 10-12 километрах от взлетно-посадочной полосы.

Всего в диспетчерскую службу аэропорта поступило четыре сообщения от пилотов. Первым о попытке ослепления сообщил экипаж Boeing 747, летевшего из турецкой провинции Мугла. Затем аналогичные сообщения пришли от экипажа Boeing, прибывающего из турецкой Анталии, и самолетов авиакомпаний Мальты и Люксембурга, летевших из Санкт-Петербурга и Ивисы.

Первый случай лазерного хулиганства в России относится к 2002 году. Однако в последние четыре года число злоумышленников, пытающихся навредить пилотам с помощью лазеров, серьезно увеличилось.

В октябре 2011 года Госдума приняла в первом чтении законопроект об уголовной ответственности за хулиганство на транспорте. Депутаты предлагали изменить статью 213 УК РФ ("Хулиганство"). Для "лазерных хулиганов" законопроект предусматривал тюремный срок до семи лет, а в случае наступления тяжких последствий - до десяти лет. Однако, в окончательной редакции проект закона принят не был.