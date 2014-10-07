Самолет Нижний Новгород-Москва вернулся в аэропорт из-за отказа двигателя

Фото: ТАСС/Марина Лысцева

Пассажирский самолет, выполнявший рейс Нижний Новгород – Москва, вернулся в аэропорт вылета из-за отказа одного из двигателей, передает "Интерфакс".

Airbus A-320 вылетел в 6 утра из аэропорта Стригино, но при наборе высоты пилот обнаружил отказ двигателя. Через полчаса борт благополучно приземлился, никто из 120 пассажиров не пострадал.

Самолет остался в Нижнем Новгороде для проверки, в Москву отправили другой Airbus – A-321. Инцидентом займется Приволжская транспортная прокуратура.