Пострадавшая в самолете девочка получила ожоги первой и второй степени

У облитой в самолете кипятком девочки ожоги 1 и 2 степени

Девочка, получившая накануне ожоги в самолете, проходит лечение в столичной больнице. Бортпроводник опрокинул стакан с кипятком на пятилетнего ребенка, сообщает телеканал "Москва 24".

По словам врачей, у ребенка ожоги первой и второй степени. Жизни девочки ничто не угрожает. Сейчас в деталях этой истории разбираются следователи, СК начал проверку по факту инцидента. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Мирославу, по словам ее матери, ошпарил кипятком бортпроводник. Стюард наливал чай и опрокинул стакан с обжигающим напитком на колени ребенку. Экипаж немедленно оказал пассажирке первую помощь.

"Нам на борту самолета предлагали материальную помощь, точнее мне сказали так: вы будете писать или нет? Я сказала, что не знаю ничего, мне не надо никакой огласки, мне ничего не нужно. Главное, что врачи скажут, чтоб с моим ребенком было все нормально", – рассказала мать девочки Александра Денисова.

Из Шереметьева ребенка сразу доставили в детскую больницу имени Сперанского. В свою очередь, в авиакомпании вины не признают и говорят, что бортпроводник не виноват.

В конце апреля прошлого года аналогичный инцидент произошел в McDonald's. Алексей Карелов вместе со своей семьей пришел в ресторан на Профсоюзной улице.

Трехлетняя девочка подошла к кассе, а кассир, передавая ей игрушку-сувенир, опрокинула стаканчик, обварив ребенка горячим кофе. Ребенок был госпитализирован и больше недели лежал в больнице.