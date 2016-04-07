Форма поиска по сайту

07 апреля 2016, 18:33

Транспорт

"Аэрофлот" возобновит полеты в Брюссель с 8 апреля

Фото: m24.ru/Александр Авилов

"Аэрофлот" возобновит авиасообщение между Москвой и Брюсселем с 8 апреля, сообщает на сайте перевозчика.

До этого была информация, что 7 апреля будут летать самолеты рейсов SU2618 Москва – Брюссель и SU2619 Брюссель – Москва.

Из-за ограниченного режима работы аэропорта в Завентеме установлены новые правила:

  • Регистрация пассажиров на рейсы начинается за 3 часа до вылета;
  • Для встречающих будет закрыта зона Meeters & Greeters;
  • В аэропорт не пускают детей без сопровождения взрослых;
  • Для посадки не принимаются мобильные посадочные талоны, действуют только напечатанные или бумага, подтверждающая бронирование;
  • Также работают 4 киоска самостоятельной регистрации на рейс.


Напомним, авиасообщение с Брюсселем было приостановлено после терактов 22 марта. Тогда произошло два взрыва у стоек регистрации американской авиакомпании American Airlines, еще два – в брюссельском метро. Погибли 34 человека. Аэропорт Брюсселя был полностью закрыт. Железнодорожное сообщение с воздушной гаванью также было приостановлено.

Пассажирам, у которых на руках были билеты "Аэрофлота" с датами отправления до 6 апреля включительно, предлагали перенести полет на другой день или изменить маршрут следования с посадкой в аэропортах соседних стран. Все это можно было сделать без каких-либо штрафов.

Ссылки по теме


Сюжет: Теракты в Брюсселе
самолеты Аэрофлот рейсы полеты Брюссель авиа и аэропорты

Главное

