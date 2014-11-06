Восемь авиарейсов в Москву задерживаются в Самаре из-за тумана

Около 20 авиарейсов задерживаются в Самаре из-за тумана

В аэропорту Самары более чем на три часа задерживаются восемь рейсов в Москву. Сейчас аэропорт работает по фактической погоде, в городе туман, передает телеканал "Москва 24".

Сейчас задерживается прилет 19 рейсов: из Москвы, Ижевска, Казани, Оренбурга, Перми, Уфы, Сургута, Екатеринбурга и Нижнего Новгорода. Из-за позднего прибытия бортов не могут вылететь вовремя больше 20 лайнеров.

Ранее около 130 пассажиров рейса Москва - Новый Уренгой провели сутки в аэропорту Нижневартовска из-за плохих метеоусловий.

Самолет авиакомпании "Трансаэро" совершил вынужденную посадку в Нижневартовске из-за сильного ветра в аэропорту Нового Уренгоя.

Отметим, что пассажиру обязаны предоставить горячее питание в том случае, если рейс задерживается более, чем на 4 часа, блюда должны выдавать каждые 6-8 часов в зависимости от времени суток.

Размещение в гостинице полагается тем путешественникам, чей рейс задержан на срок более 6 часов в ночное время или более 8 часов в дневное. А в случае длительной задержки рейса пассажиру обязаны заплатить неустойку.