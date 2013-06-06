Найденный в самолете афроамериканец мог умереть от переохлаждения - СК

Фото: ИТАР-ТАСС

По предварительной версии, смерть афроамериканца, найденного в среду утром в отсеке шасси самолета, наступила от переохлаждения. Скорее всего, он был безбилетным пассажиром лайнера, сообщает Следственный комитет России.

Утром 6 июня сотрудники аэропорта Внуково обнаружили тело темнокожего мужчины в отсеке правого шасси самолета, прибывшего из итальянского Римини в 1 час 15 минут. Его личность и гражданская принадлежность пока не установлены.

По данному факту проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела. Следователи осматривают место происшествия.

Сотрудники транспортной прокуратуры и следователи также направили запрос в правоохранительные органы Италии.