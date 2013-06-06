Форма поиска по сайту

06 июня 2013, 09:10

Транспорт

Тело мужчины нашли в шасси самолета, прилетевшего в Москву из Италии

В шасси самолета, прибывшего из Италии, нашли труп

Утром 6 июня в шасси самолета компании I Fly, прилетевшего из Италии в Москву в 1.00, обнаружили тело неизвестного темнокожего мужчины.

"В 6.15 при повторном осмотре самолета, прилетевшего из Римини во Внуково, в техническом помещении шасси был обнаружен труп мужчины. Его личность и гражданская принадлежность пока не установлены", - сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД по ЦФО.

На месте работает следственно-оперативная группа линейного подразделения аэропорта, также вызваны сотрудники транспортной прокуратуры и следователи. Они уже направили запрос в правоохранительные органы Италии.

