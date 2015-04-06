Пассажир рейса "Дубай - Москва" устроил дебош на борту самолета

Фото: ТАСС

Полиция вывела русскоговорящего пассажира из самолета авиакомпании Emirates, прибывшего в Домодедово из Дубаи, в связи с жалобой экипажа на его поведение, сообщает МИА "Россия сегодня".

В ходе полета мужчина в компании с другими пассажирами распивал спиртные напитки, а во время посадки не подчинялся требованиям экипажа. Капитан корабля, как он уведомил по громкой связи пассажиров, был вынужден обратиться к полиции.

После прибытия самолета в Домодедово стражи порядка вывели дебошира из салона лайнера.

Самый громкий за последнее время дебош в самолете устроил бизнесмен из Саратова Сергей Кабалов. 11 января 2013 года Кабалов избил бортпроводника самолета тюменской авиакомпании "Когалымавиа", летевшего из Москвы в Хургаду. Он был объявлен в международный розыск и в середине мая 2013 года был передан российским правоохранительным органам.

Вначале авиадебошир был приговорен к 3,5 годам лишения свободы, однако позже Верховный суд смягчил ему приговор до года и 8 месяцев. В начале ноября прошлого года Сергей Кабалов вышел на свободу.

После инцидента с Кабаловым и последующей реакции общества депутаты взялись за ужесточение законов. Так, летом 2014 года Госдума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому перевозчики смогут в одностороннем порядке отказать клиенту, если он нарушал правила поведения на борту в последние пять лет.

Также летом сенаторы внесли в Госдуму законопроект, устанавливающий штрафы и уголовное наказание за нарушение правил поведения в самолетах.