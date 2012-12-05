Самолет из Томска в Москву задерживается на 13,5 часов из-за непогоды

Фото: ИТАР-ТАСС

Самолет "Трансаэро", который должен был вылететь из Томска в столицу в 7.25 по местному времени (4.25 по Москве), отправится туда только в 21.00 (18.00 по Москве).

Это произошло из-за того, что рейс не смог вовремя сесть из-за непогоды, сообщила РИА Новости представитель сибирского аэропорта.

"Рейс "Трансаэро" вылетит в Москву в 21.00 (18.00 мск), потому что у экипажа закончилось летное время", - отметила сотрудница аэропорта.

По информации аэровокзала, из-за неподходящих метеоусловий для посадки самолеты "Трансаэро" и S7 улетели на запасной аэродром в Кемерово. Рейсы компаний "ЮТэйр" и "Аэрофлот" приземлились и отправились в Москву в положенное время.

По данным онлайн-табло, рейс "Трансаэро" прибыл в 10.25 по местному времени (7.25 по Москве) вместо 6.00 (3.00 по Москве). А самолет S7, по словам сотрудницы аэропорта, прибыл в Томск 12.04 (9.04 по Москве) вместо 6.45 (3.45 по Москве). Планируется, что он вылетит в столицу в 12.40 (9.40 по Москве) вместо 7.50 (4.50 по Москве).