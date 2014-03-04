Запрет на провоз жидкостей в самолетах продлится до конца Паралимпиады

Фото: ИТАР-ТАСС

Запрет на провоз жидкостей в самолетах будет действовать как минимум до конца Паралимпийских игр в Сочи, сообщил глава Росавиации Александр Нерадько.

Он отметил, что после завершения Игр в ведомстве решат, оставлять или снимать запрет, пишет "Интерфакс".

Напомним, полный запрет на пронос жидкостей в самолет вступил в силу 8 января 2014 года. Ранее также сообщалось, что запрет продлится до 1 апреля. На борту воздушного судна запрещено перевозить любые емкости с жидкостями, гелями, аэрозолями, кремами, пастами, а также лекарства, и детское питание, в том числе материнское молоко.

При этом запрет распространяется только на неопознанные жидкости - в ходе предполетного досмотра они должны пройти спецпроверку как не представляющие опасности по условиям безопасности.

Исключение составят лишь те жидкости, которые были куплены duty-free и упакованы в надежно запечатанный прозрачный пакет, обеспечивающий идентификацию его содержимого и доступа к нему в течение полета. Также у пассажира должен быть чек, подтверждающий покупку в день поездки.