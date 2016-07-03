Десять человек погибли в результате крушения Ил-76 в Иркутской области

Шестеро погибших найдены в районе крушения Ил-76 в Иркутской области

Спасатели обнаружили место крушения самолета Ил-76 в Иркутской области. Все десять человек, находившихся на борту самолета МЧС России, погибли, сообщает "Интерфакс".

В ходе поисковых работ были обнаружены фрагменты тел погибших летчиков и один из двух "черных ящиков".

Самолет потерпел крушение утром в пятницу в ходе тушения лесного пожара на территории Качугского района Иркутской области. На борту находились 10 членов экипажа.

Обломки воздушного судна были обнаружены в ночь на воскресенье. В настоящее время на месте работают спасатели, на место происшествия вылетели следователи.

Причина крушения самолета пока неизвестна. Однако сообщается, что условия видимости в пожароопасном районе не были идеальными.