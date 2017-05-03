Болельщики "Урала" застряли в сочинском аэропорту из-за поломки самолета

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии" не смог вылететь из Сочи в Екатеринбург из-за технической неисправности, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что вылет рейса У6-322 Сочи – Екатеринбург должен был состояться в 4:10. На данном борту должны были лететь болельщики футбольного клуба "Урал", проигравшего накануне московскому "Локомотиву" в финале Кубка России.

Пассажиров доставят в Свердловскую область на резервном воздушном судне. Рейс запланирован на 12:00. Как отметили в компании, пассажиров обеспечили всем необходимым, в том числе номерами в гостинце.