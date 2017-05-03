Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 мая 2017, 09:15

Транспорт

Болельщики "Урала" застряли в сочинском аэропорту из-за поломки самолета

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии" не смог вылететь из Сочи в Екатеринбург из-за технической неисправности, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что вылет рейса У6-322 Сочи – Екатеринбург должен был состояться в 4:10. На данном борту должны были лететь болельщики футбольного клуба "Урал", проигравшего накануне московскому "Локомотиву" в финале Кубка России.

Пассажиров доставят в Свердловскую область на резервном воздушном судне. Рейс запланирован на 12:00. Как отметили в компании, пассажиров обеспечили всем необходимым, в том числе номерами в гостинце.

"Локомотив" завоевал Кубок России по футболу, выиграв у "Урала" со счетом 2:0. Финальный матч состоялся на стадионе "Фишт" в Сочи. Голами отметились Игорь Денисов и Алексей Миранчук.

"Локомотив" в седьмой раз стал обладателем Кубка России. По количеству побед в этом турнире команда Юрия Семина догнала московский ЦСКА.

самолеты Сочи Екатеринбург задержки рейсов авиа и аэропорты

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика