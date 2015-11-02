Рынок авиаперевозок нельзя ограничивать госкомпаниями – эксперт

Фото: ТАСС/Марина Лысцева

В Госдуме предлагают оставить на рынке авиаперевозок только государственные авиакомпании. В случае катастроф ответственность будут нести руководители отрасли и министерств.

Вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин рассказал в эфире радиостанции "Москва FM", почему отрасль нельзя ставить в такие жесткие рамки.

"На мой взгляд, система сертификации и контроля в авиаотрасли серьезная. Не нужно делать поспешные выводы до результатов экспертизы трагического инцидента.

Ограничение количества авиакомпаний – это неправильный путь. Трагические ситуации происходят и у крупных перевозчиков. Думаю, в таком виде этого не произойдет. Из-за сложной ситуации происходит естественная консолидация ранка. Многие компании вынуждены объединяться в альянсы. Это мировая практика. Такие альянсы уже есть в Германии, Франции, Великобритании.

Они уже есть и в России. Группа "Аэрофлот" – это крупный альянс. Но при этом есть и другие крупные перевозчики. Нам также необходимы малые авиакомпании, которые осуществляют рейсы между городами. Невозможно летать только через Москву", – пояснил он.

На рынке авиаперевозок предложили оставить только госкомпании

Как пишут "Известия", по мнению автора инициативы депутата Госдумы Олега Нилова, на рынке пассажирских авиаперевозок необходимо разрешить работать только тем компаниям, контрольный пакет акций которых принадлежит государству.

Напомним, утром 31 октября на территории Синайского полуострова произошла авиакатастрофа, унесшая жизни 224 человек. Через 30 минут после взлета с радаров пропал лайнер Airbus А321 компании "Когалымавиа", совершавший рейс Шарм-эль-Шейх – Санкт-Петербург. Самолет начал стремительно терять высоту и, по предварительной информации, развалился до падения.

Авиакатастрофа на Синае стала самой крупной по количеству жертв в истории российской и советской авиации. До этого печальный список возглавляла трагедия, произошедшая под Учкудуком 10 июля 1985 года. Тогда катастрофа Ту-154 унесла жизни 200 человек.

Добавим, тела погибших в авиакатастрофе в Египте доставлены в Санкт-Петербург. Процедура опознания погибших будет проводиться в морге на Шафировском проспекте. Там уже организованы все необходимые условия для проведения полномасштабных работ.