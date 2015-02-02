На борту самолета Шарм-эль-Шейх – Москва скончалась пассажирка

Самолет "Когалымавиа" совершил экстренную посадку в Ростове-на-Дону

Самолет Шарм-эль-Шейх – Москва совершил вынужденную посадку в Ростове-на-Дону из-за смерти пассажирки, передает телеканал "Москва 24".

Во время полета 39-летней женщине стало плохо, и экипаж лайнера принял решение об экстренном приземлении. Однако прибывшие после посадки медики уже ничем не смогли ей помочь.

По предварительным данным, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. В настоящее время все пассажиры размещены в гостинице аэропорта.

Добавим, два аналогичных случая произошли в 2014 году в Москве. 8 августа 2014 года 24-летний Артем Чечиков летел с женой из свадебного путешествия рейсом "Барселона - Челябинск". В воздухе у него случился сердечный приступ. Лайнер экстренно посадили в столице, но мужчина скончался.

21 ноября в аэропорту Шереметьево скончалась пассажирка рейса Москва - Нижневартовск. Пожилой женщине стало плохо во время полета, пилот принял решение вернуться в аэропорт, но спасти ее не удалось.