Первый самолет лоукостера "Победа" отправился в Волгоград

Новый лоукостер "Аэрофлота" "Победа" начинает полеты 1 декабря. Свой первый полет авиаперевозчик выполнил в Волгоград, сообщает телеканал "Москва 24".

Авиакомпания будет осуществлять полеты по направлению Москва-Волгоград-Москва ежедневно из терминала A аэропорта Внуково.

Цена билета на первый рейс у "Победы" составляла примерно 2,5 тысячи рублей. В ноябре билеты "Аэрофлота" на рейс Москва-Волгоград стоили от 6,2 тысячи рублей, пишет МИА "Россия сегодня".

В декабре также планируется начало ежедневных полетов из Москвы в Екатеринбург, Самару, Пермь, Белгород, Тюмень и Сургут. Минимальная стоимость билета в одну сторону составляет от 999 рублей без учета такс и сборов.

Как будет работать лоукостер "Победа"

"Имя "Победа" непосредственно связано с предстоящим юбилеем Великой Победы и символизирует нашу неизбежную общую победу над теми трудностями и внешними вызовами, с которыми столкнулась наша страна и наш народ в этом году", - отметил генеральный директор "Аэрофлота" и председатель совета директоров ООО "Бюджетный перевозчик" Виталий Савельев.

Напомним, лоукостер "Победа" получил сертификат эксплуатанта в начале ноября. Компания перенесла старт продаж билетов с 1 ноября из-за того, что вовремя не получила сертификат и лицензию. Нужные документы так и не были подготовлены к 31 октября.

В авиапарк "Победы" входят новые самолеты Boeing-737-800 NG, рассчитанные на перевозку 189 пассажиров. При этом со временем компания планирует увеличить число воздушных судов и рейсов по открытым направлениям, а также расширить географию полетов. Ранее сообщалось, что, по планам авиакомпании, к 2018 году ее флот будет состоять из 40 воздушных судов, а перевозки достигнут 10 миллионов человек в год.

"Аэрофлот" создал новое дочернее предприятие вместо низкобюджетной авиакомпании "Добролет", которая приостановила перелеты по всем своим маршрутам 4 августа. Причиной такого решения стали санкции ЕС в отношении компании.