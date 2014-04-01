Рейс Новосибирск-Москва экстренно сел в Тюмени

Фото: ИТАР-ТАСС

Самолет, следовавший по маршруту Новосибирск-Москва, экстренно сел в Тюмени. По предварительным данным, причиной внеплановой посадки стало резкое ухудшение состояния здоровья одного из пассажиров, сообщает пресс-служба Уральского следственного управления на транспорте СК РФ.

Инцидент произошел накануне вечером. Boeing-737, летевший в Москву, запросил разрешение на посадку в тюменском аэропорту "Рощино". По предварительным данным, у 28-летнего пассажира рейса резко ухудшилось состояние здоровья, после чего было принято решение прервать полет для оказания мужчине медицинской помощи.

По информации ГУ МВД по Уральскому федеральному округу, самолет сел из-за мужчины, который заперся в туалете и не выходил больше часа, не отвечал на окрики бортпроводников и не реагировал на просьбы покинуть кабину.

По факту незапланированной посадки самолета проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Самолет провел в аэропорту около часа, после чего вылетел в столицу.