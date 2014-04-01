Форма поиска по сайту

01 апреля 2014, 00:35

Транспорт

Самолет, летевший из Новосибирска в Москву, вынужденно сел в Тюмени

Фото: ИТАР-ТАСС

Самолет "Боинг-737", следовавший рейсом "Новосибирск - Москва", совершил вынужденную посадку в тюменском аэропорту "Рощино" из-за одного из пассажиров на борту.

Как сообщает пресс-служба УТ МВД России по УрФО, решение о незапланированной посадке было принято экипажем рейса в связи с тем, что один из пассажиров заперся в туалетной комнате и около часа не выходил. Посадка лайнера прошла в штатном режиме.

После посадки самолета сотрудниками транспортной полиции пассажир был снят с борта и направлен на медицинское освидетельствование. Как позже было установлено, это житель Новосибирска 1986 года рождения.

Самолет после дозаправки вылетел в Москву.

самолеты пассажиры вынужденное приземление авиадебоширы экстренная посадка чп

