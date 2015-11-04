Форма поиска по сайту

04 ноября 2015, 20:11

Транспорт

Четыре человека погибли при крушении частного самолета в Крыму

Фото: cessna.txtav.com/

В Крыму, под Коктебелем произошло крушение частного самолета Cessna. Находившиеся на борту четыре человека погибли, сообщает "Интерфакс".

Сегодня экстренные службы зафиксировали под крымским Коктебелем инцидент, связанный с несанкционированным полетом частного самолета. Судно поднялось в воздух, однако в воздухе произошла нештатная ситуация, повлекшая гибель всех присутствовавших на борту.

Источник агентства отмечает, что установить личности погибших пока не представляется возможным, так как пилот не уведомил соответствующие службы о запланированном полете.

О модели самолета также не сообщается. Обстоятельства инцидента устанавливаются.

самолет Крым чп авиакатастрофа

Главное

