23 февраля 2017, 15:35

События

16 точек и 10 тысяч выстрелов: где в Москве смотреть салют в честь 23 февраля

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

Салют в честь Дня защитника Отечества запустят на 16 городских площадках. Наблюдать фейерверки можно будет 23 февраля с 21:00 до 21:10.

За это время 72 салютные установки сделают 10 тысяч выстрелов. Горожане увидят 300-метровые купола из красных, белых и зеленых искр.

Залпы салюта будут сопровождать холостые выстрелы восемнадцати пушек ЗИС-3 времен Великой Отечественной войны.

Главными площадками праздничного шоу станут Поклонная гора и Воробьевы горы. Все места, откуда запустят фейерверки, полностью проверили на безопасность. Запускать салют и следить за порядком будут более 500 военнослужащих.

Посмотреть список площадок, где прогремит салют, можно здесь.

салют 23 февраля фейрверки фестивали и праздники обо всем

