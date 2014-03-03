На сайте Музеев Кремля запустят виртуальные туры

Фото: ИТАР-ТАСС

На новом сайте музеев московского Кремля можно будет осмотреть экспозицию соборов Кремля и сокровища Оружейной палаты, а также устроить виртуальную прогулку.

Как сообщает пресс-служба музея, запуск интернет-портала намечен на 6 марта. Сайт позволит увидеть расположение памятников, узнать о главных экспонатах, спланировать свой визит. Кроме того, обновится и календарь событий, который поможет посетителям музеев узнавать о выставках, лекциях, концертах, культурно-образовательных программах, а также событиях в детских центрах.

"Участники научных конференций и семинаров смогут создавать личные кабинеты и заранее проходить регистрацию на нашем сайте, пользоваться электронной библиотекой, получать доступ к электронным версиям докладов", - говорится в сообщении.

Напомним, что теперь билеты в Оружейную палату и на посещение ансамбля Соборной площади можно приобрести онлайн. Заказать билет можно на специальной странице сайта Музеев.

Государственный историко-культурный музей-заповедник "Московский Кремль" включает в себя музей-сокровищницу Оружейную палату, Соборную площадь и его знаменитые храмы, Успенский, Архангельский и Благовещенский соборы, церковь Ризположения, Патриаршие палаты, колокольню Ивана Великого, выставки в Успенской звоннице и Одностолпной палате Патриаршего дворца.