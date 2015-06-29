Форма поиска по сайту

29 июня 2015, 18:29

Культура

В саду "Эрмитаж" стартовал фотопроект #снимими

Фото: m24.ru/ Лидия Широнина

26 июня в саду "Эрмитаж" стартовал летний фотопроект #снимими. В течение всего лета москвичи могут любоваться стендами с самыми яркими кадрами общественной жизни столицы.

Горожане увидят кадры, снятые на благотворительных елках, массовых стартах, выставках и в садах.

Кроме того, любой желающий сможет стать участником проекта – для этого нужно заполнить форму и прислать свое фото.

Лучшие снимки продемонстрируют в одном из центральных парков столицы в сентябре, а их авторов будут ждать памятные призы.

сад Эрмитаж фотографии свежий воздух Парк Горького

