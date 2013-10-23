Почти 30 рынков закроют в Москве к 2015 году

Около 30 столичных рынков планируют закрыть к 2015 году

Столичные власти планируют к 2015 году закрыть около 30 контейнерных рынков. При этом некоторые универсальные рынки будут перепрофилированы в сельскохозяйственные. Об этом сообщил в среду, 23 октября, заместитель мэра Москвы по вопросам региональной безопасности и информационной политики Александр Горбенко.

По его словам, масштабная работа по наведению порядка на столичных рынках началась два года назад.

"Начиная с самого начала 2011 года правительство Москвы во главе с мэром Сергеем Собяниным понимали, что такие территории, как рынки, различного рода металлобазы, являются крайне криминогенными зонами", - отметил Горбенко в Госдуме во время обсуждения ситуации в районе Бирюлево Западное.

За два года в столице успели закрыть 30 плоскостных контейнерных рынков, еще столько же будет ликвидировано к 1 января 2015 года.