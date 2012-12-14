Форма поиска по сайту

14 декабря 2012, 17:19

Экономика

На выходных в столице пройдет винтажный базар

С 15 по 16 декабря москвичей ждет винтажный базар "Ламбада-маркет". Ярмарка пройдет в ТЦ "Галерея Москва" на Охотном Ряду в рамках цикла "Мастерская Нового года".

"Ламбада-маркет" устраивается в столице довольно часто, в разных местах и всегда сопровождается музыкой, вкусной едой и обстановкой вечеринки.

На этот раз в мероприятии будут участвовать более 70 магазинов, шоу-румов и частных продавцов, которые привезут одежду, аксессуары, виниловые пластинки, предметы интерьера и множество необычных вещиц, сообщает РИА Новости.

Детей увлечет специально подготовленная программа. Ярмарка будет работать в субботу и воскресенье с 10:00 до 23:00.

