За три года в России стали в пять раз больше играть в "социалки"

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В России выросла популярность игровых приложений для социальных сетей. Рынок "социалок" вырос за три года практически в пять раз - с 84 до 416 миллионов долларов, сообщает ИТАР-ТАСС.

Эксперты отмечают, что в последнее время темпы роста социальных игр замедлились, что связано с ростом количества мобильных игр, которые являются прямыми конкурентами "социалок".

Вместе с тем, многие пользователи социальных сетей переходят на игры, пришедшие с гаджетов, благодаря кроссплатформенности - ситуации, когда одна игра выходит сразу для нескольких операционных систем и приставок.

Лидером в сфере социальных игр в России является компания Mail.ru Group, которой принадлежат социальные сети "Одноклассники" и "Мой мир", а также 52 процента акций "ВКонтакте".

Наиболее популярной социальной игрой в России является "Веселая ферма" - одно из самых известных приложений "ВКонтакте".