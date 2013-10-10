Аналоги парижского рынка "Ранжис" в Москве передадут в концессию

Фото: Департамент торговли и услуг города Москвы

Строительство трех агропродовольственных кластеров - аналогов парижского рынка свежих продуктов "Ранжис" - может начаться уже через несколько месяцев, сообщил M24.ru руководитель департамента торговли Алексей Немерюк. С инвесторами планируется заключить концессионные соглашения. Участников проекта чиновник не назвал, однако указал, что развивать кластеры будут, в основном, владельцы земельных участков. По его словам, градостроительная земельная комиссия (ГЗК) еще не утвердила проекты, однако некоторые параметры новых рынков уже определены.

Макет северного кластера — на Ленинградском шоссе, в Молжаниново — будет представлен в четверг на ВВЦ. Площадь участка составит 227 га, на ней планируется построить 195 тысяч кв. метров помещений. Потенциальный товарооборот рынка — 1,1 млн тонн свежей продукции, пропускная способность — 4 тысяч машин в сутки, количество сотрудников — около 2 тысяч человек. Участок планируется обеспечить подъездными путями к Международному, Ленинградскому и Новому Ленинградскому шоссе.

По словам Немерюка, развивать территорию на условиях концессии, скорее всего, будет владелец земельного участка. По словам экспертов, речь идет об ОАО "КСХП "Химки". Как пояснил генеральный директор компании "Геодевелопмент" Максим Лещев, участком владеет эта организация, она на 95% принадлежит ООО "Управляющая компания "Химки", чей владелец — Александр Клячин (гостиничная сеть Azimut Hotels Company). Агропродовольственный кластер на землях ОАО "КСХП "Химки" предусмотрен и в Генплане Химок, который планируется утвердить до конца года.

Второй кластер — южный — будет построен рядом с Симферопольским шоссе, неподалеку от Щербинки, на участке 220 га. Площадь его зданий составит 440 тыс. кв. метров. Товарооборот южного кластера, по приблизительным оценкам, составит 2,6 млн. тонн свежей продукции, пропускная способность – 8 тысяч машин в сутки, а количество сотрудников — порядка 4,5 тысяч человек. Помимо торговых, складских помещений и fresh-зоны со свежими продуктами, в рамках кластера планируется возвести бизнес-парк с офисами до 5 этажей в высоту и паркинги, а также обустроить кафе и рестораны общей площадью 6,6 тысяч кв. метров. Владельцем земельного участка, по мнению Лещева, может быть компания RDI group. Между тем источник, близкий с столичному стройкомплексу, сообщил M24.ru, что в развитии южного оптового рынка принимает участие девелопер ООО "Пламя", занятый также в строительстве торгового комплекса "Лотос-Сити", расположенного в поселке Мамыри на Калужском шоссе.

Самый компактный продовольственный рынок расположится на городских землях недалеко от аэропорта "Внуково", в районе поселения Марушкино на Боровском шоссе. Он займет участок 30 га. По словам Немерюка, для развития этого рынка также будет найден концессионер.

Условия концессионных соглашений сейчас находятся в активном обсуждении с инвесторами и экспертным сообществом. "Предположительно, согласно договору, инвестор вкладывается в строительство рынка, а затем на равных правах с городом входит в управляющую компанию, которая администрирует кластер",− рассказал Алексей Немерюк. По его словам, заработать инвесторы смогут на обслуживании рынков собственными коммунальными компаниями. "Они также будут получать определенную долю от доходов управляющей компании",− отметил Немерюк.

Управляющие компании агропродовольственных кластеров заработают не ранее 2016 года. Все три рынка откроются примерно в одно и то же время. Каким образом арендаторы будут получать площади на агрокластерах, пока не определено, однако, по словам руководителя департамента, место найдется и для малого бизнеса, и для крупных поставщиков.

Впервые о решении создавать около Москвы крупные оптовые рынки с логистическими центрами власти сообщили весной 2012 года. Эти агропродовольственные кластеры должны обеспечить для фермеров вход на столичный рынок, сократить количество звеньев между производителем продовольствия и конечным потребителем и сократить, тем самым, издержки магазинов на 30-40%.

В качестве арендаторов на рынки власти планируют привлечь предприятия Новогородской, Тамбовской, Калужской, Рязанской и Смоленской областей.

Дарья Миронова