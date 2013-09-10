Альтернативой Выхинскому рынку станет торговая площадка в Вешняках

Фото: М24.ru

Столичные власти намерены разместить новую торговую площадку на Вешняковской, 12а. Она должна стать альтернативой закрытому рынку "Выхино".

Раньше в Вешняках предполагалось строительство торгового центра, однако, инвестор так и не приступил к работам и, по правилам, его проект закрыли. Новый рынок уже возводит ГУП "Московский метрополитен". Торговый объект будет рассчитан на 50 мест, а продавать там будут только продукты питания, сообщает Объединенная редакция изданий мэра и правительства Москвы.

При этом на территории бывшего Выхинского рынка в следующем году начнут строить капитальный транспортно-пересадочный узел, который свяжет станцию метро с наземными магистралями.