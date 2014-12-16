Ослабление рубля даст шанс российскому производителю – Набиуллина

Глава Центробанка прокомментировала увеличение ключевой ставки

Ослабление курса рубля дает шанс российскому производителю, рассказала в интервью телеканалу "Россия 24" глава Центробанка России Эльвира Набиуллина.

"Наша задача — использовать эти шансы и дать стимулы для развития собственного производства, создания рабочих мест, чтобы развиваться, полагаясь на внутренние факторы", - сказала она.

При этом глава ЦБ считает, что ослабление курса рубля происходит под воздействием снижения цены на нефть и ограничения российских банков в доступе к международным рынкам.

Также Набиуллина добавила, что падение рубля – это сигнал для российской экономики приспособиться к новым условиям. "Мы должны научиться жить в новой зоне, ориентироваться на собственные источники финансирования и дать шансы для импортозамещения", - подчеркнула она.

Глава Центробанка добавила, что регулятор готов координировать свои действия с правительством по преодолению ситуации на валютном рынке. Она сказала, что возникшие проблемы "требуют абсолютно скоординированных действий правительства и Центрального банка".

В заключение Набиуллина отметила, что рубль сейчас "фундаментально недооценен" и "потребуется время, чтобы вернуться к фундаментально основанному курсу".

Добавим, в ночь на 16 декабря Центробанк поднял ключевую ставку до 17% годовых. Это решение призвано ограничить существенно возросшие риски, связанные с девальвацией и инфляцией. Валютная биржа отреагировала на это небольшим падением курса евро и доллара.