Ослабление рубля даст шанс российскому производителю – Набиуллина

Ослабление курса рубля дает шанс российскому производителю, рассказала в интервью телеканалу "Россия 24" глава Центробанка России Эльвира Набиуллина.
"Наша задача — использовать эти шансы и дать стимулы для развития собственного производства, создания рабочих мест, чтобы развиваться, полагаясь на внутренние факторы", - сказала она.
При этом глава ЦБ считает, что ослабление курса рубля происходит под воздействием снижения цены на нефть и ограничения российских банков в доступе к международным рынкам.
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Также Набиуллина добавила, что падение рубля – это сигнал для российской экономики приспособиться к новым условиям. "Мы должны научиться жить в новой зоне, ориентироваться на собственные источники финансирования и дать шансы для импортозамещения", - подчеркнула она.
Глава Центробанка добавила, что регулятор готов координировать свои действия с правительством по преодолению ситуации на валютном рынке. Она сказала, что возникшие проблемы "требуют абсолютно скоординированных действий правительства и Центрального банка".
В заключение Набиуллина отметила, что рубль сейчас "фундаментально недооценен" и "потребуется время, чтобы вернуться к фундаментально основанному курсу".
Добавим, в ночь на 16 декабря Центробанк поднял ключевую ставку до 17% годовых. Это решение призвано ограничить существенно возросшие риски, связанные с девальвацией и инфляцией. Валютная биржа отреагировала на это небольшим падением курса евро и доллара.