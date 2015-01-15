Курс евро на пятницу упал до 76,33 рубля, доллара - до 64,83 рубля

Фото: ТАСС/ Николай Галкин

Официальный курс доллара и евро, установленный Центробанком на 16 января, снизился. Доллар упал на 1,26 рубля до 64 рублей 83 копеек. Цена евро составит 76,33 рубля, снизившись на 1,63 рубля.

Российская валюта поднялась в цене на фоне роста нефти.

Отметим, в первый рабочий день 2015 года доллар и евро значительно подросли: на 6,5 рублей и 6 соответственно. Курс валюты продолжил рост и в последующие дни. 15 января стоимость доллара достигла отметки в 66,09 рубля, евро - 77,96 рубля.

Напомним, в ночь на 16 декабря 2014 года Центробанк поднял ключевую ставку до 17%. Это решение было призвано ограничить возросшие риски, связанные с девальвацией и инфляцией. За пять дней до этого ЦБ поднял ставку с 9,5% до 10,5%.

Ключевая ставка - это процент, под который ЦБ выдает кредиты банкам. Чем он выше, тем дороже будут стоить займы в самих кредитных учреждениях, но при этом вырастет процент по вкладам.