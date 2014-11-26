На юге Москвы пропал девятилетний мальчик-инвалид

Фото: ТАСС
На юге столицы пропал девятилетний Никита Назаров, передает пресс-служба столичного главка МВД.
По данным полиции, мальчик ушел из дома № 31 по улице Ереванской и не вернулся. Приметы: рост 134-135 сантиметров, нормального телосложения, волосы светлые, глаза карие.
Пропавший Никита никогда не выходил один из дома и плохо ориентируется в городе. Кроме того, у мальчика серьезные проблемы со здоровьем.
На поиски девятилетнего Никиты брошены все силы полиции южного округа Москвы, участие принимают также спасатели и волонтеры.
Мальчик был одет в ярко-синюю куртку-пуховик (на капюшоне мех), черные джинсы, черная меховая шапка с белым ромбом, оранжевая водолазка, черные ботинки. Особая примета: родинка на верхней губе.
Отметим, что в начале сентября стартовала совместная акция "Активного гражданина" и "Лизы Алерт". Вместе с текущими опросами по городским проблемам в систему транслируются приметы и фотографии пропавших людей.
Ориентировки на людей, поиск которых ведут волонтеры отряда "Лиза Алерт", доступны пользователям, локализованным в районе, где произошло исчезновение. В случае пропажи ребенка его приметы получают все без исключения пользователи.
Юзеры могут отметить, видели ли они пропавшего, узнать телефон, по которому можно связаться с теми, кто ищет человека, а также заявить о желании участвовать в спасательной операции или о готовности распечатать листовки с приметами.
