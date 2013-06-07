На западе Москвы пропал 12-летний мальчик

Антон Огарков Фото: petrovka38.ru

В столице разыскивают 12-летнего Антона Огаркова. Мальчик ушел из Центра социальной помощи семье и детям на Сколковском шоссе днем 6 июня и до сих пор не вернулся. С заявлением о пропаже ребенка в полицию обратился его опекун.

На вид мальчику 12-14 лет, рост - 140 сантиметров, худощавого телосложения, волосы русые. Был одет в красно-белую майку, оранжевые шорты, черные кроссовки. Особые приметы: отсутствуют фаланги на двух пальцах левой руки, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.

Всех, кто может оказать содействие в розыске или обладает какой-либо информацией, просят сообщать звонить по телефонам: (499) 233-91-00 или 02.