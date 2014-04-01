Самые неудачные шутки: горячие черви, левитация и ласты для кота

Будучи ребенком казалось, что самые веселые и, конечно же, жесткие приколы на 1 апреля устраиваются в школе. Тут тебе и подушка-пердушка, и ручка в клее, и наклейки на спину, и рука в меле. Однако повзрослев, понимаешь, что взрослые шутят куда жестче и смешнее, да и последствия розыгрышей куда хлеще. M24.ru выбрал самые неудачные и самые забавные шутки с серьезными последствиями.

"Смешно...не очень!"

Питер Фрисема (справа). Фото: Страница в Facebook

Самые неприятные последствия могут повлечь за собой розыгрыши, в которых фигурируют слова "террорист" или "бомба", тем более, если вы находитесь в аэропорту, на вокзале или в самолете. Одна из самых известных историй произошла с хоккейным судьей Питером Фрисемой. Это случилось в октябре 2012 года, когда Питер находился в аэропорту Анкориджа, штат Аляска. Служащая аэропорта сказала, что она наклеила бирку с именем не ему, а его другу, и что в этом нет ничего страшного, так как они путешествуют вместе. На что Фрисем ответил, что это важно, так как в багаже его друга лежит бомба. В итоге аэропорт задержал все рейсы на три часа, а сам виновник все же смог отделаться штрафом.

Подобная ситуация произошла в Китае, но уже в самолете. Один из пассажиров решил пошутить над друзьями и сказал во время посадки на самолет, что они террористы. Сотрудники безопасности аэропорта и полицейские задержали всех четверых мужчин. Вскоре выяснилось, что все они знакомы и работают продавцами обуви. В итоге не только их багаж, но и самолет был задержан для повторной проверки.

Случаи с несмешными розыгрышами связаны не только с аэропортами. Например, в апреле 2000 года около 60 людей прочитали в газете города Опиния об освобождении своих родственников из тюрьмы Байя Маре в Румынии. Можно только догадываться, насколько они были огорчены, когда приехали к зданию тюрьмы и узнали, что это был всего лишь розыгрыш. Позже газета напечатала извинения за не очень смешную шутку.

Джонни Карсон. Фото: imdb.com

Слишком серьезно

Порой даже безобидные шутки имеют последствия из-за слишком серьезного к ним отношения. Так, в декабре 1973 года конгрессмен от штата Висконсина Гарольд Фроехлич пошутил, что США скоро понадобится много туалетной бумаги. Его шутку подхватил телеведущий Джонни Карсон, и после выхода шоу во многих магазинах к полудню была продана вся туалетная бумага и даже салфетки. После официального заявления о том, что это был всего лишь розыгрыш, прошел целый месяц до появления в магазинах туалетной бумаги.

А швейцарский дизайнер Ден Уолтер отправил властям эскиз знака, запрещающего прогулки по горам в обнаженном виде. В то время по альпийским тропам действительно ходили нудисты, и чиновники восприняли розыгрыш всерьез. Они растиражировали знаки и отправили туда полицейских, которые отлавливали голых людей.

Компания Avon Books выпустила в 1983 году ради шутки каталог несуществующих товаров и зачем-то указала свой настоящий номер телефона. В результате было продано около восьми миллионов копий каталога, и в компанию стали поступать огромное количество звонков – люди хотели купить ласты для кота, бюстгальтеры для собак, очки с дворниками на батарейках и многие другие товары, которых просто не существовало.

Фото: amazon.com

Очевидно-невероятно

В 1973 году космонавт Оуэн Гэрриотт взял с собой на орбиту диктофон с записанными на нем фразами жены. Когда между станцией и центром управления полетами должна была состояться связь, Гэрриот включил диктофон. В итоге получился такой диалог:

- "Скайлэб", это Хьюстон, ответьте.

- Здравствуйте, Хьюстон, это "Скайлэб", - сказал женский голос.

- Кто говорит?.

- Привет, Боб, это Хелен, жена Оуэна.

- Что ты там делаешь?.

- Я решила принести поесть ребятам все свеженькое".

После этой фразы центр управления молчал около минуты, а затем и вовсе отключился.

Оуэн Гэрриотт. Фото: digital.library.okstate.edu

Астроном Патрик Мур сообщил по радио ВВС, что 1 апреля 1976 года на Земле будет временно уменьшена сила гравитации из-за взаимодействия Плутона с Юпитером. Но самое интересное, что люди смогут левитировать. После этого на ВВС звонили слушатели, утверждавшие, что летают вместе с мебелью в своих домах.

Стюардесса во время боя подушками. Фото: Видео в Youtube

В 2010 году пассажиры самолета авиакомпании Lufthansa устроили в салоне настоящий бой подушками. Не дойдя до конца салона, стюардесса бросила подушки пассажирам в дальних рядах. Те восприняли это как шутку и кинули подушки обратно в стюардессу. В итоге весь салон начал перебрасываться подушками в течение нескольких минут.

В 1995 году в журнале Discovery было написано, что в Антарктиде найдены черви с настолько горячими головами, что они плавят лед. И питаются червяки, как ни странно, пингвинами. Кроме того, их обвинили в пропаже исследователя Филиппа Пуассона в 1837 году – предположительно, черви спутали его с пингвином. В ответ в редакцию пришло рекордное за историю журнала количество писем.