Телефонных хулиганов не простят по случаю Дня смеха

Фото: ИТАР-ТАСС

"Телефонным хулиганам", которые решат пошутить 1 апреля и сообщат в полицию заведомо ложную информацию о ЧП или преступлении, не стоит рассчитывать на снисхождение по случаю Дня смеха.

"Ежедневно в службу "02" московской полиции поступает в среднем 12-15 тысяч сигналов от граждан о различных происшествиях и преступлениях, после чего на место незамедлительно выезжают сотрудники полиции и тщательно проверяют полученную информацию. И 1 апреля мы будем работать по прежней схеме, никаких скидок на то, что кто-то просто пошутил, конечно же, делаться не будет, а за заведомо ложную информацию позвонившим придется отвечать по закону", - приводит РИА Новости слова представителя пресс-службы ГУ МВД по Москве.

В полиции напомнили, что за ложные звонки на "02", число которых традиционно возрастает 1 апреля, предусмотрена ответственность. В Кодексе об административных правонарушениях есть статья, предусматривающая ответственность за ложный вызов спецслужб, а в Уголовном кодексе России также имеется статья, по которой придется отвечать за заведомо ложное сообщение о теракте.

"Мы настоятельно рекомендуем гражданам не шутить подобным образом ни 1 апреля, ни в другие дни. Помните, что подобные сигналы мешают эффективной работе правоохранительных органов и могут иметь весьма печальные последствия для звонившего", - подчеркнули в пресс-службе столичного главка МВД.