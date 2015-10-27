Рой Джонс перевезет в Россию всю свою семью

Боксер Рой Джонс-младший получил российский паспорт

Рой Джонс-младший собирается перевезти в Россию всю свою семью, сообщает телеканал "Москва 24".

Боксер рассказал, что его супруга и дети собираются жить в нашей стране, и они также, как и он, могут принять российское гражданство.

Титулованный боксер, музыкант и актер Рой Джонс-младший во вторник официально стал гражданином России. Торжественная церемония вручения российского паспорта прошла в главном здании Федеральной миграционной службы.

Накануне многократный чемпион мира и призер Олимпийских игр прилетел в Москву. В аэропорту Шереметьево спортсмена встречала делегация во главе с лидером мотоклуба "Ночные волки" Александром Залдостановым.

Байкеры встретили Джонса-младшего скандированием фразы "Рой, добро пожаловать домой" и передали ему российский флаг.