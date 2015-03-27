Форма поиска по сайту

27 марта 2015

Доллар подорожал более чем на рубль

Фото: ТАСС

Российский рубль потерял в стоимости в пятницу. Отечественная валюта подешевела по отношению к бивалютной корзине "доллар/евро", сообщает пресс-служба Центробанка России.

Курс доллара вырос на 1 рубль 30 копеек. За американскую валюту дают 57 рублей 73 копейки. Евро укрепился не столь значительно - на 48 копеек. Евро торгуется на уровне 62 рубля 57 копеек.

Негативное влияние на курс рубля оказала цена на нефть, которая снизилась до 58,32 доллара за баррель Brent.

До этого рубль укреплялся к доллару и евро в течение последних дней. Помимо растущих цен на нефть поддержку российской валюте оказал повышенный спрос со стороны экспортеров, которые до 25 марта включительно должны были выплатить ряд налогов, в том числе НДПИ и НДС.

Обновленный прогноз Минэкономики предполагает во всех сценариях укрепление рубля с августа-сентября 2015 года почти вне зависимости от цен на нефть. Если санкции будут постепенно отменяться, то рубль поднимется до 40 за доллар, если не будут – то до 50, но лишь к концу 2018 года.

