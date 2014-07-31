Фестиваль KUBANA пройдет в 2014 году в последний раз

Фото: kubana.com
Музыкальный фестиваль KUBANA в этом году пройдет на берегу Черного моря в последний раз, сообщил в обращении, размещенном на сайте опен-эйра, его продюсер Илья Островский. Прощальная KUBANA пройдет с 14 по 19 августа в поселке Веселовка Краснодарского края.
Ссылки по теме
"Мы приняли сложное для себя решение. Надеемся, что поклонники KUBANA отнесутся к нему с пониманием. Невозможно бесконечно плыть против течения. В какой-то момент силы покидают даже самого выносливого пловца. Давайте не будем грустить и повеселимся, как следует с 14 по 19 августа на Черном море. Ведь это последний шанс побывать на KUBANA!" - рассказал Островский.
На прощальной KUBANA выступят KoRn, Die Antwoord, Madness, Bastille, Babyshambles, Bring Me the Horizon, Scooter, Noize MC, Louna, НАИВ, "Ногу Свело!" и многие другие замечательные исполнители.
В октябре этого года KUBANA была номинирована на премию European Music Awards как Best Medium-Sized European Festival ("Лучший европейский фестиваль средних размеров").
Расписание прощальной KUBANA можно найти здесь.
Сайты по теме