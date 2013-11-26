Новый альбом рок-группы Muse выйдет в 2015 году

Новый альбом британской рок-группы Muse выйдет ближе к 2015 году. При этом для записи пластинки музыканты будут использовать больше живых инструментов и меньше синтезаторов

Мэттью Бэллами. Фото: muse.mu

О том, что группа работает над записью новой пластинки, которую планируется выпустить к 2015 году, музыканты говорили в интервью Radio.com.

Как заявил фронтмен Мэттью Бэллами, несмотря на успех предыдущего экспериментального альбома The 2nd Law, Muse решили вернуться к тому, что делают лучше всего – к заполнению стадионов мощными рок-композициями.

Альбом The 2nd law вышел 1 октября 2012 года, и уже в феврале получил "Грэмми" в номинации "Лучший рок-альбом года". А заглавный сингл Madness стал "Лучшей рок-песней года"