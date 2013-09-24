Форма поиска по сайту

24 сентября 2013, 12:30

Культура

В свет вышел альбом In Utero группы Nirvana c 70 редкими записями

Фото: nirvana.com

В честь 20-летия со дня выпуска последнего студийного альбома In Utero (1993) группы Nirvana в свет вышел одноименный альбом, включающий в себя 70 ремиксов и редких записей с живых выступлений.

Отдельно стоит отметить никогда не выходившие ранее демо-треки и записи с последнего концертного тура Курта Кобейна, Дэйва Грола, Пэта Смира и Криста Новоселика.

Альбом включает в себя три CD-диска, один DVD с шоу Live and Loud в 1993 году и неизданным ранее бонусным материалом.

Также можно отдельно приобрести сам альбом на одном диске; два CD-диска с переделанным альбомом, демо-записями и бонусным материалом; DVD с живым шоу Live and Loud и три виниловых пластинки с альбомом и редкими записями.

