Гитарист Rolling Stones Ронни Вуд опубликует свой подростковый дневник

Ронни Вуд. Фото: .facebook.com/officialronnie

Ронни Вуд, гитарист легендарных Rolling Stones, собирается опубликовать дневник, который он вел в 1965 году. Англоязычное издание увидит свет в мае. Когда книгу переведут на русский, пока неизвестно.

"Как это можно быть? Рок-н-ролльный дневник" (How Can It Be? A Rock & Roll Diary) познакомит читателей с 17-летним Вудом, участником бэнда The Birds.

"Мой дневник покажет, какой невероятный график у меня тогда был. Мы каждый день путешествовали по стране. Я был молод, и жизнь была бесконечным приключением. У нас было столько энергии, что мы спокойно могли работать семь ночей в неделю", – цитирует Вуда NME.

По данным ABC News Radio, которые приводит The Guardian, книга расскажет о лондонской музыкальной сцене середины 1960-х. В частности, читатели узнают о встречах Вуда с такими звездами, как Пит Таунсенд, Эрик Клэптон, Джефф Бэк.

Дневник выйдет ограниченным тиражом – напечатают всего 1965 экземпляров.

Отметим, что в 2007 году гитарист Rolling Stones опубликовал автобиографию "Ронни".

The Rolling Stones – легендарная британская рок-группа, появившаяся в 1962 году. Общий тираж альбомов, которых на счету культовой группы почти 30 штук, превысил 250 миллионов экземпляров, причем 200 из них были проданы в США.

В 1989 году группа вошла в Зал славы рок-н-ролла, а в 2004 году заняла четвертое место в списке 50 величайших исполнителей всех времен по версии журнала Rolling Stone.