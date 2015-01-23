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Музыка

23 января 2015, 18:30

Музыкант "Аквариума" Александр Титов запускает "Титаник"

рок аквариум альбомы музыка

Александр Титов. Фото: из архива музыканта

Музыкант "Аквариума" Александр Титов завершает запись альбома в составе проекта Rina Green.

Альбом носит название Universe 25 и отсылает к одному любопытному научному эксперименту.

Не так давно в сети появилась новая песня "Титаник":


Александр Титов поделился подробностями работы над альбомом:

"Процесс близится к завершению. Сейчас нами записаны барабаны в оставшиеся 3 песни, мы редактируем материал, после чего будет записан вокал и оставшиеся 5 песен будут сведены. Сейчас в сети уже можно найти пять песен из альбома. Остальные будут доступны только нашему ближнему кругу друзей, участвовавших в сборе средств на запись".

Параллельно с этим мы планируем сделать этой весной видео на одну из песен, возможно "Титаник". На вопрос M24 - отчего одним из хит-синглов стала песня, в массовом сознании ассоциирующимся с катастрофой, вокалистка Алена Титова сообщила:

"Восприятие у всех разное. Песня написана с позиции нейтрального наблюдателя, без акцента на трагизме. А как это проинтерпретирует каждый отдельный человек, мне неизвестно. Для кого-то мысль о том, что человечество постепенно приходит к самоуничтожению – это трагедия, для другого – закономерный этап эволюции".

Сразу после выхода альбома, музыканты приступают к записи следующего. Средства на него планируется собрать с продаж Universe 25, поэтому выкладывать материал в свободный доступ решено не выкладывать. Как только альбом будет выпущен в электронном виде, его можно будет купить, как утверждают сами музыканты «за смешные деньги». Желающим получить полноценный CD необходимо будет сообщить о своих намерениях музыкантам через страницы в соцсетях.

Алексей Певчев

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