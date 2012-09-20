Рок-певец Валерий Кипелов перенес операцию на голосовых связках

Бывшему вокалисту группы "Ария" Валерию Кипелову врачи сделали операцию на голосовых связках

Популярный рок-исполнитель Валерий Кипелов какое-то время не сможет петь. Артист перенес операцию на голосовых связках, причиной воспаления которых стала запущенная простуда.

Певца, лечившегося народными средствами, все же пришлось госпитализировать. Сейчас голос Кипелова понемногу восстанавливается. Кумир тысяч россиян уже может говорить и даже пробует распеваться.

Напомним, что российский певец и композитор Валерий Кипелов стал широко известен в музыкальной среде, в течение 17 лет выступая в составе рок-группы "Ария". В числе наиболее популярных композиций в его исполнении - "Закат", "Возьми мое сердце", "Беспечный Ангел" и многие другие.



В 2002 году певец покинул творческий коллектив и создал собственный проект "Кипелов".