LIVE: мастер-класс вокалиста "Автографа" и "Арии" Артура Беркута в МузСалоне24

Фото: aria.ru

Сеть музыкальных салонов "Музторг" и информационный портал m24.ru запускают новый масштабный проект МузСалон24! Вас ждет серия интересных лекций и мастер-классов со звездами российской и мировой музыки, в числе которых: группы "Тараканы!" и Therr Maitz, Артур Беркут, Александр Зингер и многие другие.

Главное преимущество МузСалона24 – онлайн-трансляции. На портале Москва онлайн вы сможете посмотреть мастер-классы в режиме реального времени из любой точки земного шара и с любых мобильных устройств.

Хотите лично побывать на наших мероприятиях? Следите за афишей на сайте и в социальных сетях. Встречи с музыкантами будут проходить по четвергам с 17.00 до 18.00 в салоне "Музторг" по адресу: Москва, Краснохолмская набережная, дом 3.

Внимание! Количество гостей ограничено, поэтому вход будет осуществляться по предварительной регистрации на нашей странице в "ВКонтакте".

Хотите быть в курсе всех новостей МузСалона24? Ищите официальный хэштег проекта – #Muzsalon24. По нему вы сможете первым узнать о начале записи на следующий мастер-класс, а также найти все видео с прошедших мероприятий!

А еще мы приготовили отличные призы для тех, кто разместит фото с лекций на фоне пресс-волла с хэштегом #Muzsalon24! Будь с музыкой 24/7!

Проект открывается 27 августа встречей с вокалистом групп "Автограф" и "Ария" Артуром Беркутом. Рок-музыкант проведет мастер-класс по теме "Студийная запись вокала".

Смотрите прямую трансляцию на портале Москва онлайн в 17.00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.