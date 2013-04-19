Форма поиска по сайту

19 апреля 2013, 11:24

Культура

Финны HIM выпустят альбом через три года затишья

Tears On Tape. Видео: Universal Music

29 апреля финские love-металлисты HIM выпустят восьмой по счету альбом Tears On Tape, который поклонники ждали около трех лет.

Пластинка была записана в родном городе HIM – Хельсинки, а сведена в Лондоне Тимом Палмером, который сотрудничал с Ozzy Osbourne, U2 и Pearl Jam. Продюсировал запись Хийли Хийлесмаа, ранее работавший с группой над их платиновым альбомом Love Metal.

"Работа со старыми друзьями позволила нам полностью отдаться творческому процессу. У нас за плечами богатый опыт, позволяющий нам сконцентрироваться на том, чтобы наши песни звучали максимально хорошо. В звучании Tears On Tape мы хотели добиться "тяжелого" звука, не потеряв чувственности. Представьте себе, что Рэмбо встречается с Английским Пациентом – и вы получите примерную картину: жесткие риффы, за которыми стоят сильные эмоции", - рассказал фронтмен HIM Вилле Вало.

Первый сингл с альбом – трек Tears On Tape – можно скачать на iTunes. Сам альбом уже доступен для предзаказа.

О группе

Фото: Universal Music

Группа HIM была основана в 1991 году вокалистом Вилле Вало, гитаристом Микко Линдстремом и басистом Микко Паананеном. HIM является первой в мире финской группой, чей альбом (Dark Light) был сертифицирован золотым диском американской ассоциацией звукозаписывающих компаний. В Финляндии альбомы Greatest Lovesongs vol. 666, Deep Shadows and Brilliant Highlights, Love Metal и Dark Light получили статусы платиновых, а Razorblade Romance — 2-х платинового.

Музыкальные критики определяют стиль группы, как готик-рок, готик-метал, дарк-рок и мелодик-метал. К готике музыкантов относят исключительно из-за имиджа, хотя их звучание далеко от этого жанра. Сам Вилле Вало определяет музыку HIM, как love metal. В своем творчестве группа соединяет "тяжелое" звучание и нежные тексты о любви. HIM считаются классиками меланхоличного рока и до сих пор держат марку, не изменяя ни своему звучанию, ни имиджу.

