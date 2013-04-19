Финны HIM выпустят альбом через три года затишья

Tears On Tape. Видео: Universal Music

29 апреля финские love-металлисты HIM выпустят восьмой по счету альбом Tears On Tape, который поклонники ждали около трех лет.

Пластинка была записана в родном городе HIM – Хельсинки, а сведена в Лондоне Тимом Палмером, который сотрудничал с Ozzy Osbourne, U2 и Pearl Jam. Продюсировал запись Хийли Хийлесмаа, ранее работавший с группой над их платиновым альбомом Love Metal.

"Работа со старыми друзьями позволила нам полностью отдаться творческому процессу. У нас за плечами богатый опыт, позволяющий нам сконцентрироваться на том, чтобы наши песни звучали максимально хорошо. В звучании Tears On Tape мы хотели добиться "тяжелого" звука, не потеряв чувственности. Представьте себе, что Рэмбо встречается с Английским Пациентом – и вы получите примерную картину: жесткие риффы, за которыми стоят сильные эмоции", - рассказал фронтмен HIM Вилле Вало.

Первый сингл с альбом – трек Tears On Tape – можно скачать на iTunes. Сам альбом уже доступен для предзаказа.