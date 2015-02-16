Placebo впервые выложат свои альбомы в открытый доступ

Placebo. Фото: facebook.com/officialplacebo

Placebo решили отметить 20-летие выхода дебютного альбома, впервые выложив свои пластинки в открытый доступ. Поступать на стриминговые сервисы каталог альбомов начинает 16 февраля.

Как сообщается на официальном сайте Placebo, пластинки, выложенные в сеть, будут доступны для прослушивания пользователям по всему миру.

Появляться на стриминговых сервисах альбомы будут в хронологическом порядке:

16 февраля – Placebo (1996),

17 февраля – Without You I’m Nothing (1998),

18 февраля – Black Market Music (2000),

19 февраля – Sleeping With Ghosts (2003),

20 февраля – Meds (2006),

21 февраля – Battle For The Sun (2009),

22 февраля – Covers (бонус-диск к Sleeping With Ghosts).

Самый новый альбом Placebo, Loud Like Love, выпущенный в 2013 году, в сети пока не появится.

Музыканты отмечают на своем официальном сайте, что в ближайшие два года собираются продолжить празднование 20-летия выхода дебютного альбома. Так, в нынешнем году все альбомы группы будут перевыпущены на виниле. Остальные события будут анонсированы позже.

Placebo - британская альт-рок-команда, которая появилась в 1994 году. Группу основали Брайан Молко и Стефан Олсдал. Placebo покоряет проникновенным вокалом, пронзительным звучанием и чувственными текстами. У группы семь студийных альбомов, последний из которых – Loud Like Love – вышел 16 сентября 2013 года. Минувшим летом Placebo выступили на московском фестивале "Svoy Субботник".

Как ранее сообщало M24.ru, в конце прошлого года лидер группы Брайан Молко собирался выпустить книгу с текстами лучших песен бэнда. В ретроспективный сборник должны были войти тексты, написанные за 20 лет существования команды.

Прочитать интервью M24.ru с гитаристом группы Стефаном Олсдалом можно здесь.