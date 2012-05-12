Рок-группа Guns N'Roses отыграла концерт в столице

Эксл Роуз

Популярная рок-группа Guns N'Roses начала свое европейское турне, отыграв первый концерт в Москве, сообщает ИТАР-ТАСС. Мероприятие прошло в пятницу в концертном зале Stadium Live, второй концерт состоится сегодня.

Своим туром музыкальный коллектив отмечает сразу два юбилея: 50-летие бессменного лидера Эксла Роуза и 25-летие дебютного альбома Appetite for Destruction.

Основу программы составили, как и ожидалось, песни с первой пластинки группы. Также были исполнены композиции с последнего альбома - Chinese Democracy. Российские фанаты очень тепло встретили творчество своих любимых рокеров.

Во время шоу участники группы неоднократно меняли костюмы. Особенно вызывающими были наряды самого Эксла Роуза: фетровые и соломенные шляпы, кожаные куртки и плащи, разномастные футболки, рубашки, банданы и многое другое. Солист также продемонстрировал отличную физическую и вокальную форму: он артистично перемещался по сцене, а тембр его голоса почти не отличался от студийных записей.

Кульминацией всего представления стало исполнение хита "Don't cry". Роуз призывал публику петь любимые куплеты, чем вызывал бурную реакцию в зале. Затем лидер коллектива поочередно представлял своих коллег по группе, после чего зрители наслаждалась колоритными соло каждого из них. Музыканты продемонстрировали высочайшую технику игры, которая не оставила равнодушным никого из присутствующих.