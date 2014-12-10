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Музыка

10 декабря 2014, 17:36

Группа "Ленинград" выпустила альбомы "Фарш" и "Пляж наш"

рок Ленинград музыка

Обложки альбомов "Фарш" и "Пляж наш"

10 декабря группа "Ленинград" выпустила сразу два альбома "Фарш" и "Пляж наш". Стоит отметить, что на пластинках повторяются почти все треки, за исключением "Шалавы" и "Блоха" – на первом, а также "Алкаш" и "Мат" – на втором альбоме.

"У Ленинграда альбомы вышли новые. Зачем? Просто так", - прокомментировал в Instagram релиз Сергей Шнуров.

Как пояснили музыканты в Facebook, "Есть белый шум... А есть красный шум - фарш... Увидевшие красный шум навсегда сходили с ума, обретали мучительное бессмертие, осознавали слишком многое и не могли жить с этим знанием. Но не могли и покончить с собой".

Группа "Ленинград" была основана в 1997 году в Санкт-Петербурге Сергеем Шнуровым. Музыканты известны эксцентричными песнями, изобилующими матом и социально-бытовой тематикой. Среди живых инструментов в группе много духовых: труба, саксофон, тромбон, туба.

В декабре 2008 года было объявлено о распаде коллектива. А в августе 2010 года были объявлены концерты "Ленинграда" и, соответственно, возрождение группы.

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