Группа "Ленинград" выпустила альбомы "Фарш" и "Пляж наш"

Обложки альбомов "Фарш" и "Пляж наш"

10 декабря группа "Ленинград" выпустила сразу два альбома "Фарш" и "Пляж наш". Стоит отметить, что на пластинках повторяются почти все треки, за исключением "Шалавы" и "Блоха" – на первом, а также "Алкаш" и "Мат" – на втором альбоме.

"У Ленинграда альбомы вышли новые. Зачем? Просто так", - прокомментировал в Instagram релиз Сергей Шнуров.

Как пояснили музыканты в Facebook, "Есть белый шум... А есть красный шум - фарш... Увидевшие красный шум навсегда сходили с ума, обретали мучительное бессмертие, осознавали слишком многое и не могли жить с этим знанием. Но не могли и покончить с собой".