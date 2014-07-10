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Культура

10 июля 2014, 14:34

Басист Green Day спродюсирует фильм о взаимоотношениях двух братьев

рок продюсеры панк Grenn Day кино

Майк Дернт (справа). Фото: facebook.com/GreenDay

Басист группы Green Day Майк Дернт собирается попробовать себя в новой роли – он станет кинопродюсером. Фильм, над которым поработает панк-рок музыкант, называется Crickets ("Сверчки"). Сценарий написали Альфредо Ботелло и Джек Амбрелла.

В центре сюжета – взаимоотношения двух братьев, один из которых, стендап-комик, неизлечимо болен. Он просит брата, депрессивного "офисного планктона", о последней услуге: выступить на сцене с его материалом. Выслушав собственные шутки из зала, умирающий хочет понять, был ли у него когда-нибудь талант.

Трагичная тема фильма близка Дернту – у его жены недавно был диагностирован рак груди. Кроме того, по словам Дернта, в истории ему понравились и сами взаимоотношения между главными героями, которые выглядят "очень настоящими", сообщает The Hollywood Reporter.

Дернт будет продюсировать картину вместе с менеджером Green Day Пэтом Магнареллой. Со сценаристом Crickets Альфредо Ботелло Дернт также давно знаком: тот владеет баром, в который часто захаживает музыкант.

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