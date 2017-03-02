Форма поиска по сайту

02 марта 2017, 10:40

Общество

Китаянка родила близняшек спустя шесть дней после рождения сына

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Жительница Китая родила сына, а через шесть дней еще и девочек-близняшек, сообщают "Дни.ру" со ссылкой на агентство China News Service.

Необычный случай произошел в провинции Хэбэй. Сама женщина рассказывает, что вышла замуж в 2012 году, однако детей завести не могла. Пройдя курс лечения в августе 2016 года, она забеременела тройней.

21 февраля китаянка родила мальчика весом 1,44 килограмма, однако схватки прекратились. Тогда ее акушер решил продолжать беременность. 27 февраля она родила девочек-близняшек. Пока дети находятся в реанимации.

По словам акушера, женщина была беременна так называемой дизиготной тройней. Это значит, что дети в утробе матери развивались в двух плодных оболочках: мальчик – в одной, его сестры – в другой. Врач признает, что это первый подобный случай в ее более чем 20-летней врачебной практике.

роды близнецы жизнь в мире китаянки

