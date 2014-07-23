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23 июля 2014, 19:35

Сироты имеют вдвое больше шансов умереть преждевременно

родители сироты смерти преждевременная смерть

Фото: ИТАР-ТАСС

Люди, потерявшие в детстве одного из родителей, имеют вдвое больше шансов умереть преждевременно. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале PLoS Medicine.

Исследователи проследили жизненный путь более семи миллионов жителей скандинавских стран за последние 42 года и выяснили, что при утрате родителя в детстве вероятность встретить преждевременную смерть увеличивается на 50 процентов, причем эта величина не зависит ни от возраста, ни от пола ребенка и его родителей.

Ученые из Дании, Швеции и Финляндии подняли информацию по всем людям, родившимся в этих странах с 1968 по 2008 год. Всего среди обследованного населения родителей в детстве потеряли почти 190 тысяч человек. При этом показатели смертности среди них вдвое выше среднего - среди осиротевшего поколения еще в юности умерло почти 40 тысяч из общей выборки.

Люди, чьи родители умерли до достижения ими совершеннолетия, больше других умирают от заболеваний пищеварительной, сердечно-сосудистой и нервной систем. Кроме того, они относятся к группе повышенного риска самоубийства. Выше всего вероятность преждевременной смерти среди тех, чьи родители покончили с собой.

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